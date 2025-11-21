Канские сектанты стали фигурантами уголовного дела

Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении четверых жителей Канска в возрасте от 41 до 59 лет. Они подозреваются в организации и участии в деятельности запрещенной религиозной организации, признанной экстремистской.
Как сообщили в следственных органах, фигурантам инкриминируются преступления, предусмотренные частями 1, 1.1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации, участие в ней и вовлечение других лиц).
По данным следствия, 59-летний житель Канска с августа 2017 года организовал и координировал деятельность запрещенной религиозной группы «Свидетели Иеговы», ликвидированной по решению Верховного Суда РФ. Подозреваемый, используя персональный компьютер, проводил собрания последователей, распространял идеологию организации и собирал отчеты о проведении проповедей.
Остальные обвиняемые, как установили следователи, активно участвовали в изучении экстремистских материалов, проводили поквартирные обходы и вели разъяснительные беседы с целью вовлечения новых адептов.
На данный момент организатор и двое участников задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Красноярскому краю. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление других возможных участников организации.
