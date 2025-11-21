Канские сектанты стали фигурантами уголовного дела

На данный момент организатор и двое участников задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Красноярскому краю. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление других возможных участников организации.