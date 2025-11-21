В городе Кунгуре Пермского края прошел фестиваль клуба воздухоплавателей

Фестиваль клуба воздухоплавателей «Счастье в Небе» состоялся в городе Кунгуре Пермского края в целях реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В рамках мероприятия организаторы провели спортивную зарядку и подготовили детскую развлекательную программу, сообщили в управлении внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа.
Мероприятие прошло на соборной площади 2−3 ноября. Желающие могли оплатить подъем в корзине теплового аэростата и посмотреть на площадь с высоты. Всего работали три шара: «Баталия», «Пермский край» и «Детский мир».
Помимо этого, на празднике разыгрывали подарки. За правильные ответы на вопросы викторины по тематике воздухоплавания гостям вручали сертификаты от партнеров фестиваля. Впервые широкой публике были предложены мастер-классы по азам воздухоплавания. Кульминацией фестивальных дней стало шоу «Танец слонов» — свечение оболочек аэростатов под музыку.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.