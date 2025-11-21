Алмабаев и Алмахан успешно прошли взвешивание перед историческим турниром UFC

В субботу, 22 ноября, лига впервые проведет турнир в Катаре. Накануне в Дохе состоялось официальное взвешивание. Алмабаеву предстоит поединок с американцем Алексом Пересом. В рейтинге наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг) они занимают восьмое и седьмое места соответственно. На взвешивании казахстанец показал 125,5 фунта (56,9 кг), его соперник — 126 фунтов (57,2 кг). У обоих допустимый перевес для боев без титульного статуса.