Алмабаев и Алмахан успешно прошли взвешивание перед историческим турниром UFC

В субботу, 22 ноября, лига впервые проведет турнир в Катаре. Накануне в Дохе состоялось официальное взвешивание. Алмабаеву предстоит поединок с американцем Алексом Пересом. В рейтинге наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг) они занимают восьмое и седьмое места соответственно. На взвешивании казахстанец показал 125,5 фунта (56,9 кг), его соперник — 126 фунтов (57,2 кг). У обоих допустимый перевес для боев без титульного статуса.
У Алмахана назначен поединок с грузином Александром Топурией — братом чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии. Бой пройдет в лимите легчайшей категории (до 61,2 кг). На взвешивании казахстанец показал 136 фунтов (61,7 кг), его оппонент — 135,5 фунта (61,5 кг). Это также допустимый перевес.
Поединки с участием казахстанцев остались в силе, как и главное событие вечера, в котором встретятся армянин Арман Царукян и новозеландец Дэн Хукер. Эти бойцы занимают первое и шестое места в рейтинге легкого дивизиона (до 70,3 кг) соответственно.