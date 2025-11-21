В Беларуси прокуратура ограничила доступ к сайту с экстремисткой литературой. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.
Прокуратурой Могилевской области в момент проведения надзорных мероприятий было установлены факты нарушения законодательства о противодействии экстремизму. По постановлению прокурора доступ к интернет-сайту «Kirma.sh: Беларускія кнігі з дастаўкай па свеце» был ограничен.
«В нарушение требований законодательства о противодействии экстремизму на торговой площадке предлагалась к приобретению информационная продукция, признанная экстремистскими материалами», — сообщили в ведомстве.
И добавили, что речь идет про книгу «Айчына: Маляўнiчая гiсторыя» (автор Орлов В. А.) и про научно-популярное издание «Горькие годы: Трагедия Западной Беларуси 1944−1954» (автор Татаренко А. Н.). Решениями судов Центрального района Минска от 18 октября 2022 года, Барановского района и Барановичей от 6 декабря 2023 года данные издания признали экстремистскими материалами. Их включили в соответствующий список.
В пресс-службе отметили, что на данном ресурсе продавали книгу «Патаемная спадчына. Казкi пра беларускiх жанчын», которая была издана инициативой ByProsvet. Решением Министерства внутреннрих дел указанное формирование в 2022 году было признано экстремистским и его деятельность на территории Беларуси запрещена.
«Как итог — постановлением прокурора Могилевской области доступ к интернет-площадке “Kirma.sh: Беларускія кнігі з дастаўкай па свеце” (доменное имя — “*.Kirma.sh”) ограничен», — отметили в прокуратуре.
Ранее мы писали, что в Беларуси более 100 стикеров признали экстремистскими и запретили отправлять в Telegram.
Тем временем доступ к интернет-ресурсу был ограничен в Беларуси за дискредитацию власти.
Кроме того, Белстат сказал, сколько часов в день белорусы тратят на работу.