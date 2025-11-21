В Беларуси прокуратура ограничила доступ к сайту с экстремисткой литературой

И добавили, что речь идет про книгу «Айчына: Маляўнiчая гiсторыя» (автор Орлов В. А.) и про научно-популярное издание «Горькие годы: Трагедия Западной Беларуси 1944−1954» (автор Татаренко А. Н.). Решениями судов Центрального района Минска от 18 октября 2022 года, Барановского района и Барановичей от 6 декабря 2023 года данные издания признали экстремистскими материалами. Их включили в соответствующий список.