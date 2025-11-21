Ричмонд
Дорожные службы Новосибирской области перешли в усиленный режим работы

Для борьбы с мокрым снегом и гололедом задействовали более 700 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

Дорожные службы Новосибирской области перешли в усиленный режим работы из-за мокрого снега и гололеда. Сейчас дороги региона чистят более 700 единиц техники, задействовано пять подрядных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

— Сейчас в число основных задач входит патрульная снегоочистка, расчистка придорожных тротуаров и обработка проезжей части противогололедными материалами, — добавили в пресс-службе.

Перевод дорожных служб в усиленный режим работы был обусловлен неблагоприятными погодными условиями: резкие колебания температуры, осадки в виде снега и мокрого снега.