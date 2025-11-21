Ричмонд
В 13 регионах откроют центры демографических компетенций, заявил Котяков

Котяков: центры демографических компетенций откроют еще в 13 регионах.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 21 ноя — РИА Новости. Центры демографических компетенций откроют ещё в 13 регионах России в ближайшее время, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Наша совместная работа с Российской академией наук позволяет нам сегодня формировать центры демографических компетенций в субъектах Российской Федерации. В 15 регионах такие центры демографических компетенций уже сформированы, уже работают. В ближайшее время мы планируем, что еще в 13 территориях демографические центры компетенций начнут свою работу», — сказал Котяков на Красноярском демографическом форуме.

Красноярский демографический форум проходит 21 ноября в городе Красноярске. Форум стал площадкой для обсуждения регионами страны вопросов народосбережения в России, стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года.

