В Ростовской области предложили штрафовать безбилетников

Также в министерстве предложили увеличить сумму штрафа за неоплаченную парковку в Ростове-на-Дону, с 1500 до 3000 рублей. В этом случае пояснили, что действующий тариф не менялся с 2014 года, и сейчас он «не оказывает необходимого воздействия» на водителей.