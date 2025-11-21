В Ростовской области предложили штрафовать безбилетников

В минтрансе Ростовской области предложили установить штрафы за безбилетный проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах. Новые требования хотят внести в областной закон «Об административных правонарушениях». Соответствующую информацию опубликовали на сайте донского правительства.
За проезд без оплаты или неоплаченный провоз багажа в общественном транспорте предлагаются штрафы от 2500 до 5000 рублей. Вместе с этим не исключается также возможность вынесения предупреждения.
Также в министерстве предложили увеличить сумму штрафа за неоплаченную парковку в Ростове-на-Дону, с 1500 до 3000 рублей. В этом случае пояснили, что действующий тариф не менялся с 2014 года, и сейчас он «не оказывает необходимого воздействия» на водителей.
Поправки находятся в разработке разработки. Если их утвердят, новые правила могут начать действовать с 1 апреля 2026 года.