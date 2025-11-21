Стало известно, как оформят площадь Ленина в Хабаровске к Новому году-2026

В этом году оформление объединено под концепцией «Сделано в Хабаровском крае». Инсталляции должны подчеркнуть уникальность и богатство региона. На площади установят 18-метровую ель, украшенную шарами в цветах флага края, и новую световую иллюминацию. Вокруг разместят ёлки от муниципальных районов и инсталляции, посвящённые дружбе народов. Планируется установка ряда арт-объектов, включая композиции «Семь чудес Хабаровского края».