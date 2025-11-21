Стало известно, как оформят площадь Ленина в Хабаровске к Новому году-2026

В ближайшие дни пространство преобразят для семейного отдыха горожан, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В этом году оформление объединено под концепцией «Сделано в Хабаровском крае». Инсталляции должны подчеркнуть уникальность и богатство региона. На площади установят 18-метровую ель, украшенную шарами в цветах флага края, и новую световую иллюминацию. Вокруг разместят ёлки от муниципальных районов и инсталляции, посвящённые дружбе народов. Планируется установка ряда арт-объектов, включая композиции «Семь чудес Хабаровского края».
Территорию дополнят шесть ледовых фигур, среди которых тигр, медведь и традиционные Дед Мороз со Снегурочкой. Появятся арт-объекты «Амурские матрёшки» и фотозоны. На площади оборудуют «Бизнес-Галерею», где представят предпринимателей, работающих под брендом «Сделано в Хабаровском крае».
Впервые здесь появится каток размером 30 на 50 метров с пунктом проката коньков. Установят сцену для зимних мероприятий, а также фудкорт, где можно будет согреться и перекусить. Для писем участникам специальной военной операции разместят отдельный почтовый ящик.
Одним из ключевых событий станет фестиваль-ярмарка «АмурФест. Зима», где свои изделия представят мастера и предприниматели региона. В новогодние праздники на площади будет звучать тематический подкаст с поздравлениями и анонсами мероприятий.