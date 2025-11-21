Ричмонд
В Челябинске предпринимательница показывала ящериц и пауков без разрешения

В челябинском ТРК нашли работающую с нарушениями выставку экзотических существ.

Источник: Комсомольская правда

Выставка пауков, змей, жаб и ящериц в Челябинском ТРК «Горки» работает с нарушениями. Об этом после проверки заявили в Уральском управлении Россельхознадзора.

У хозяйки 47 террариумов не нашлось лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях. У жаб и ящериц не оказалось ветеринарных документов. Вдобавок на выставке нерегулярно заполняли журналы кормления питомцев, наблюдения за ними, учета температуры и уборки.

Серьезно наказывать предпринимательницу пока не будут: за все нарушения ей выдали предупреждение, а на будущее посоветовали все-таки оформить официальное разрешение на работу.