В Челябинске предпринимательница показывала ящериц и пауков без разрешения

Выставка пауков, змей, жаб и ящериц в Челябинском ТРК «Горки» работает с нарушениями. Об этом после проверки заявили в Уральском управлении Россельхознадзора.
У хозяйки 47 террариумов не нашлось лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях. У жаб и ящериц не оказалось ветеринарных документов. Вдобавок на выставке нерегулярно заполняли журналы кормления питомцев, наблюдения за ними, учета температуры и уборки.
Серьезно наказывать предпринимательницу пока не будут: за все нарушения ей выдали предупреждение, а на будущее посоветовали все-таки оформить официальное разрешение на работу.