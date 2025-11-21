В Челябинске предпринимательница показывала ящериц и пауков без разрешения

У хозяйки 47 террариумов не нашлось лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях. У жаб и ящериц не оказалось ветеринарных документов. Вдобавок на выставке нерегулярно заполняли журналы кормления питомцев, наблюдения за ними, учета температуры и уборки.