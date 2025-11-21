Брянская область запустила чат-бот МФЦ на платформе MАХ

Жители Брянской области теперь могут записаться на прием в офис МФЦ и получить другие услуги с помощью чат-бота МФЦ в мессенджере МАХ, сообщает департамент экономического развития региона. Предоставление услуг и сервисов в цифровом виде входит в число задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Так, с помощью чат-бота заявители смогут быстро узнать статус своего обращения в МФЦ, заранее записаться на прием в удобный офис или просмотреть свои талоны, полученные через бота, получить актуальную информацию об адресах, графике работы и услугах центров, оценить качество обслуживания и оставить свой отзыв. Воспользоваться сервисом можно по ссылке.
«Чат-бот MAX — это наш новый шаг навстречу потребностям заявителей. В МФЦ Брянской области в рамках регионального проекта “Цифровое государственное управление” постоянно работают над тем, чтобы государственные и муниципальные услуги становились более доступными и удобными для каждого. Уверен, что MAX станет надежным и эффективным помощником для всех, кто обращается в наши центры», — отметил глава Департамента экономического развития Брянской области Михаил Ерохин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.