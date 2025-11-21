Брянская область запустила чат-бот МФЦ на платформе MАХ

«Чат-бот MAX — это наш новый шаг навстречу потребностям заявителей. В МФЦ Брянской области в рамках регионального проекта “Цифровое государственное управление” постоянно работают над тем, чтобы государственные и муниципальные услуги становились более доступными и удобными для каждого. Уверен, что MAX станет надежным и эффективным помощником для всех, кто обращается в наши центры», — отметил глава Департамента экономического развития Брянской области Михаил Ерохин.