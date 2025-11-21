В подмосковном городе Озеры построят детский сад на 200 мест

Детсад в Озерах поможет уменьшить очередь в другие дошкольные учреждения для местных семей. Здание площадью 3,2 тыс. кв. м рассчитано на детей от полутора до семи лет. Там предусмотрены раздевалки, буфеты, игровые и спальные комнаты, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также медицинский блок.