В подмосковном городе Озеры построят детский сад на 200 мест

Строительство нового детского сада на 200 воспитанников началось в городе Озеры в Московской области. Дошкольное учреждение возводят в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в главном управлении государственного строительного надзора Подмосковья.
Детсад в Озерах поможет уменьшить очередь в другие дошкольные учреждения для местных семей. Здание площадью 3,2 тыс. кв. м рассчитано на детей от полутора до семи лет. Там предусмотрены раздевалки, буфеты, игровые и спальные комнаты, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также медицинский блок.
На прилегающей территории детского сада будут установлены игровые и спортивные площадки с теневыми навесами для ребят разного возраста. Завершить работы планируют в первом квартале 2027 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.