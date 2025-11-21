Ричмонд
В подмосковном городе Озеры построят детский сад на 200 мест

Завершить работы планируют в 2027 году.

Строительство нового детского сада на 200 воспитанников началось в городе Озеры в Московской области. Дошкольное учреждение возводят в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в главном управлении государственного строительного надзора Подмосковья.

Детсад в Озерах поможет уменьшить очередь в другие дошкольные учреждения для местных семей. Здание площадью 3,2 тыс. кв. м рассчитано на детей от полутора до семи лет. Там предусмотрены раздевалки, буфеты, игровые и спальные комнаты, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также медицинский блок.

На прилегающей территории детского сада будут установлены игровые и спортивные площадки с теневыми навесами для ребят разного возраста. Завершить работы планируют в первом квартале 2027 года.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.