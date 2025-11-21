Ричмонд
В селе Верхняя Сава в Прикамье капитально отремонтировали мост

Там установили новые опорные строения и подходы.

Мост через реку Сава привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в селе Верхняя Сава в Пермском крае. Объект уже ввели в эксплуатацию, сообщили в администрации Куединского муниципального округа, в состав которого входит населенный пункт.

Капитальный ремонт включал в себя целый комплекс мероприятий. Специалисты демонтировали старые опоры, установили новые пролетные строения, обновили подходы к мосту и автобусную остановку. На участке также смонтировали систему освещения.

«Теперь движение по мосту стало не только безопасным, но и комфортным для местных жителей. Такие проекты способствуют развитию инфраструктуры и улучшению качества жизни населения, открывая новые возможности для роста и развития нашего округа», — отметил на церемонии открытия объекта глава округа Флорид Бадртдинов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.