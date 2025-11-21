В Мурманске прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике

Более 100 спортсменов из разных регионов России приняли участие в XXII соревнованиях по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призера XXVIII летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой. Турнир состоялся в Мурманске в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в областном министерстве спорта.
На беговые дорожки вышли легкоатлеты из Кольского Заполярья, Республики Карелии, Санкт-Петербурга, Новгородской и Запорожской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа. Спортсмены соревновались на дистанциях длиной 60 и 1000 метров.
Среди почетных гостей мероприятия были звезды легкой атлетики — олимпийцы Ирина Привалова и Олеся Зыкина. В перерыве между квалификационными и финальными забегами они провели мастер-классы для самых маленьких спортсменов. По итогам турнира легкоатлеты из Мурманской области завоевали восемь золотых медалей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.