Центр «Мой бизнес» в Брянске запустил курсы для предпринимателей

Курсы проводятся уже четвертый год подряд. В 2025-м обучение доступно для 35 человек, при этом каждый участник вправе выбрать только один профкурс из линейки. Первая серия занятий стартовала 17 ноября. В блоке занятий «Авитолог» слушателям рассказали о сервисе «Авито» для старта бизнеса, а также помогли определиться с целевой аудиторией. В обучающей программе — способы анализа спроса и конкурентов, секреты создания продающих объявлений с разборами реальных ситуаций.