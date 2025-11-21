Центр «Мой бизнес» в Брянске запустил курсы для предпринимателей

Серию профессиональных курсов для действующих предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело, запустил центр «Мой бизнес» в Брянске. Занятия организовали по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в учреждении.
Курсы проводятся уже четвертый год подряд. В 2025-м обучение доступно для 35 человек, при этом каждый участник вправе выбрать только один профкурс из линейки. Первая серия занятий стартовала 17 ноября. В блоке занятий «Авитолог» слушателям рассказали о сервисе «Авито» для старта бизнеса, а также помогли определиться с целевой аудиторией. В обучающей программе — способы анализа спроса и конкурентов, секреты создания продающих объявлений с разборами реальных ситуаций.
Второй профкурс на тему «Рилс-мейкер» состоится 1 декабря. Для участия в обучении необходимо зарегистрироваться по ссылке. За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам +7 (483) 258−92−77, +7 (920) 840−91−09 или по почте crp@mybiz32.ru.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.