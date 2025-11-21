В Омске назвали сумму, которая нужна для завершения ремонта ТЮЗа

Изначально на капитальный ремонт ТЮЗа было выделено 432,5 млн рублей, позже сумма увеличилась до 918,2 млн рублей. Однако предыдущий подрядчик получил 723,3 млн рублей, выполнив только 630,9 млн рублей работ. Сроки сдачи ТЮЗа несколько раз переносились. Работы начались в 2021 году, и первоначально планировалось завершение ремонта в течение двух лет. После очередного переноса открытие театра было намечено на 15 декабря 2025 года, однако ожидается, что эта дата также будет сдвинута.