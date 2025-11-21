В Омске назвали сумму, которая нужна для завершения ремонта ТЮЗа

В Омске объявят конкурс на нового подрядчика для завершения капитального ремонта здания Театра юных зрителей (ТЮЗ). Сумма контракта для завершения работ составляет 300,144 млн рублей, сообщает «Город55».
В пресс-службе регионального министерства культуры уточнили, что в настоящее время объект закупки рассматривает комиссия по повышению эффективности закупок товаров и услуг для нужд Омской области. После определения даты проведения конкурса будут известны и новые сроки сдачи ТЮЗа.
С предыдущим подрядчиком, ООО «Стройцентр-Иркутск», договор был расторгнут из-за постоянных срывов сроков. На данный момент работы на объекте не ведутся.
Изначально на капитальный ремонт ТЮЗа было выделено 432,5 млн рублей, позже сумма увеличилась до 918,2 млн рублей. Однако предыдущий подрядчик получил 723,3 млн рублей, выполнив только 630,9 млн рублей работ. Сроки сдачи ТЮЗа несколько раз переносились. Работы начались в 2021 году, и первоначально планировалось завершение ремонта в течение двух лет. После очередного переноса открытие театра было намечено на 15 декабря 2025 года, однако ожидается, что эта дата также будет сдвинута.
