В Новосибирской области предлагаемая зарплата для педиатров выросла вдвое

Такой рост был отмечен за последние пять лет.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области за последние пять лет предлагаемая зарплата для педиатров выросла вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

Медиана зарплаты для данных специалистов в регионе в 2025 году составила 104,5 тысячи рублей, что больше, чем в среднем по России — 89,2 тысячи рублей. В 2020 году детским врачам в области в среднем предлагали 55,1 тысячи рублей.

Кстати, среди регионов Сибири, самые высокие зарплаты для педиатров предлагают в Республике Тыва — 120 тысяч рублей. Новосибирская область находится на втором месте в рейтинге. А замыкает тройку лидеров Красноярский край — 95 тысяч рублей.