На Урале определили лучшие турмаршруты для самостоятельного путешествия

Все они имеют продолжительность менее 3 дней.

Лучшие туристские маршруты для самостоятельного путешествия по Свердловской области выбрали в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге во время конкурса «Уральские каникулы — 2025», который проводится по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона.

В этом сезоне участники разрабатывали сценарии тематических маршрутов продолжительностью до трех дней. В программу должны были войти объекты показа, информация о местах размещения, предприятиях промышленного туризма и заведениях общественного питания, а также варианты доступных мероприятий. В финал конкурса прошли 14 маршрутов, представленных 12 муниципалитетами региона.

Первое место в номинации для самостоятельных путешествий занял проект «Билет в детство», презентованный жителями города Богданович. В число победителей также вошел маршрут «В гости к таежным крестьянам Атымьи». Он разработан представителями муниципального округа Пелым. Члены жюри высоко оценили и сценарий для отдыха Veloruin. Он предлагает путешествие по кластеру индустриальной романтики в селе Маминском.

В категории «Карта пути клиента» победителем стал проект «Из Тавды». Команда авторов развивает туристическую инфраструктуру на пасеке в Тавдинском районе, создает уникальные и полезные подарки и сувениры из продуктов пчеловодства. В число лучших вошли проекты «PrоРЕЖ» из города Режа и «Бунгало» из поселка Рефтинского.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.