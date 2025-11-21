Уфимская резиденция Деда Мороза откроется 25 декабря

В уфимской мэрии сообщили точную дату начала работы резиденции главного новогоднего волшебника. Специальная площадка для встреч с Дедом Морозом начнет принимать гостей 25 декабря. Уже третий год подряд местом ее расположения станет территория перед гостиницей «Азимут».
В этот же день запланировано еще одно важное праздничное событие: в пять часов вечера на площади Ленина состоится традиционная церемония зажжения огней на центральной городской елке.
В прошлом сезоне резиденция зимнего волшебника работала до 12 января, и за весь период праздников ее посетили 165 тысяч уфимцев и гостей города.