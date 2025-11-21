Дизельное топливо «Газпром нефти» вошло в «Золотую сотню» лучших товаров России

Топливо и масла «Газпром нефти» признаны одними из лучших в стране: дизельное топливо экологического класса «Евро-5» удостоено знака «Золотая сотня» в рамках всероссийского рейтинга «100 лучших товаров России». Жюри высоко оценило качество моторных топлив, автомобильных и индустриальных масел, битумных материалов и нефтехимической продукции компании, основываясь на критериях технологичности, энергоэффективности, безопасности и экологичности, а также на предпочтениях российских потребителей.
«Обеспечение российских потребителей современными и качественными нефтепродуктами — ключевая задача нашей компании. Для повышения эффективности производства топлив, масел, битумов и других нефтехимических товаров мы провели масштабную модернизацию НПЗ. Благодаря профессионализму и многолетней экспертизе команды специалистов “Газпром нефти” мы разрабатываем и внедряем новые виды продукции, расширяем ассортимент и увеличиваем объем выпуска нефтепродуктов для российской экономики. Результаты конкурса “100 лучших товаров России” подтверждают высокий технологический уровень развития нефтеперерабатывающих активов “Газпром нефти”, — отметил заместитель председателя правления “Газпром нефти” Анатолий Чернер.
На конкурс были представлены свыше 25 наименований нефтепродуктов, произведенных на Омском и Московском нефтеперерабатывающих заводах, а также на Омском заводе смазочных материалов. Среди них — автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо для различных климатических зон, высокотехнологичные полимерные битумы для строительства скоростных автомагистралей, авиационное топливо, а также моторные, трансмиссионные и гидравлические масла с улучшенными характеристиками. Качество продукции напрямую связано с масштабной модернизацией предприятий и профессионализмом сотрудников.
«Омский НПЗ — это уже не просто промышленное производство, а высокотехнологичное цифровое предприятие, где данные в реальном времени становятся основой для принятия решений. Именно такая трансформация производственной культуры позволила вывести качество топлив и масел на уровень, признанный жюри престижного конкурса. Это не только победа в рейтинге — это маркер перехода нефтепереработки на новый технологический уклад и высокий уровень профессионализма большой команды», — отметил генеральный директор «Газпром нефть — Омский НПЗ» Олег Белявский.
По его словам, признание на таком авторитетном конкурсе — это не просто награда, а подтверждение стратегического курса компании на технологическое лидерство и ответственность перед внутренним рынком. Интеграция цифровых решений компании «Газпром нефть» позволяет не только улучшать продукцию, но и оперативно реагировать на запросы рынка.
Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» помогает стимулировать производителей по всей стране для создания качественной и конкурентоспособной отечественной продукции в разных сферах производства и торговли.