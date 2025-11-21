Дизельное топливо «Газпром нефти» вошло в «Золотую сотню» лучших товаров России

«Омский НПЗ — это уже не просто промышленное производство, а высокотехнологичное цифровое предприятие, где данные в реальном времени становятся основой для принятия решений. Именно такая трансформация производственной культуры позволила вывести качество топлив и масел на уровень, признанный жюри престижного конкурса. Это не только победа в рейтинге — это маркер перехода нефтепереработки на новый технологический уклад и высокий уровень профессионализма большой команды», — отметил генеральный директор «Газпром нефть — Омский НПЗ» Олег Белявский.