Статус ветерана боевых действий получил воронежский заключенный

Даже в местах лишения свободы государственные и общественные организации оказывают поддержку лицам, имеющим заслуги перед Родиной, обеспечивая соблюдение их прав и законных интересов. Сотрудники группы социальной работы с осужденными помогли мужчине подготовить необходимые документы для оформления статуса. И теперь он имеет право на соответствующие выплаты, которые будут перечислять ему по месту отбывания наказания.