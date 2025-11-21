Ричмонд
Статус ветерана боевых действий получил воронежский заключенный

Удостоверение вручили в исправительной колонии.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Воронежской области

На днях в исправительной колонии № 1 вручили удостоверение ветерана боевых действий одному из осужденных, об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Воронежской области.

Даже в местах лишения свободы государственные и общественные организации оказывают поддержку лицам, имеющим заслуги перед Родиной, обеспечивая соблюдение их прав и законных интересов. Сотрудники группы социальной работы с осужденными помогли мужчине подготовить необходимые документы для оформления статуса. И теперь он имеет право на соответствующие выплаты, которые будут перечислять ему по месту отбывания наказания.