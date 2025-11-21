Ночная гроза за 10 дней до зимы напугала жителей Кишинева: «Было страшно, как будто это не гром, а взрывы»

Нет, вам не показалось: в Кишиневе под утро была гроза.
В 5.32 и 5.37 сверкнула молния и раздались раскаты грома.
Кстати, напугавшие некоторых жителей столицы.
А потом небо прорвало — и грянул ливень.
«Вышел с собакой погулять, дождь идет.. через лужу прыгнул ..тут вспышка», — пишет пользователь соцсетей Юрий.
«Было страшно, как будто это не природный звук» — пишет в ФБ Анна.
Это ж как надо было запугать народ Молдовы, чтобы он осенний гром с прилетом ракеты путал. Благодарим за очередную навязанную фобию.
Больше всех испугались беженцы из Украины. Всякие мысли в голову полезли.
Гром и молнии — необычное для осени явление, которое, по народным приметам, сулит мягкую зиму.
По словам синоптиков, редкие осенние грозы всё же возможны при столкновении тёплых и холодных воздушных масс.
В соцсетях обсуждали ночное светопредставление. Фото: соцсети.