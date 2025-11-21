Ричмонд
Ночная гроза за 10 дней до зимы напугала жителей Кишинева: «Было страшно, как будто это не гром, а взрывы»

Гром и молнии — необычное для осени явление, которое, по народным приметам, сулит мягкую зиму [видео]

Источник: Комсомольская правда

Нет, вам не показалось: в Кишиневе под утро была гроза.

В 5.32 и 5.37 сверкнула молния и раздались раскаты грома.

Кстати, напугавшие некоторых жителей столицы.

А потом небо прорвало — и грянул ливень.

«Вышел с собакой погулять, дождь идет.. через лужу прыгнул ..тут вспышка», — пишет пользователь соцсетей Юрий.

«Было страшно, как будто это не природный звук» — пишет в ФБ Анна.

Это ж как надо было запугать народ Молдовы, чтобы он осенний гром с прилетом ракеты путал. Благодарим за очередную навязанную фобию.

Больше всех испугались беженцы из Украины. Всякие мысли в голову полезли.

Гром и молнии — необычное для осени явление, которое, по народным приметам, сулит мягкую зиму.

По словам синоптиков, редкие осенние грозы всё же возможны при столкновении тёплых и холодных воздушных масс.

В соцсетях обсуждали ночное светопредставление. Фото: соцсети.