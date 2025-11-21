На базе госпиталя им. Бурденко заработает лаборатория медицинских разработок

Вакштейн также рассказал, что ФПИ совместно с Главным военно-медицинским управлением МО РФ и госпиталем им. Бурденко разработали дорожную карту в области военной медицины до 2035 года. «Она включает в себя карту научно-исследовательские разработки, опытно-инструкторские работы и освоение производства новых медицинских изделий. Важно, что эта дорожная карта разрабатывалась не только с научным сообществом, но и с потенциальными инвесторами, производителями и потребителями», — уточнил он.