Работу общественного транспорта усилят в Самаре в дни футбольных матчей

В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» на этой неделе состоятся сразу два футбольных матча. В пятницу, 21 ноября, там встретятся «Акрон» и «Сочи», а 23 ноября — «Крылья Советов» и «Ростов». В эти дни в городе усилят работу общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Самары.
«С 17:30 до 22:00 21 ноября, а также с 12:00 и до 16:30 23 ноября перевозчики обеспечат непрерывный контроль за бесперебойной работой трамвайных маршрутов № 5, № 7 (работает в будние дни), № 11, № 12 (в выходные дни) и №№ 22, 24, 25, а также автобусных маршрутов №№ 1, 50, 51, 67, 83», — отметили в мэрии.
По окончании матчей болельщиков развезут по домам. Так, 21 ноября в 21:30 на остановку «Самара Арена» подадут дополнительные трамваи № 5 и 7. В воскресенье, 23 ноября, с 16:00 с остановки «Самара Арена» пассажиров заберут трамваи №№ 5, 11 и 12.
В 21:30 21 ноября и в 16:00 23 ноября на площадку в район «Мерседес-центра» на дублере Московского шоссе подадут восемь дополнительных автобусов №№ 1, 34, 41 и 67. Они направятся «в город». В это же время на остановку «Ул. Дальняя» подадут два автобуса № 1 и 67, которые поедут в сторону Красной Глинки и Крутых Ключей.
Кроме того, 23 ноября, когда «Крылья» сразятся с «Ростовом», автобусы № 1 и 67 будут заезжать перед матчем на территорию стадиона «Солидарность Самара Арена».