Образовательный комплекс в подмосковном Пушкине обновят к осени 2026 года

Работы проведут в учебном корпусе учреждения, а также на прилегающей к нему территории.

Капитальный ремонт в учебном корпусе образовательного комплекса № 7 в городе Пушкино Московской области планируют завершить к сентябрю 2026 года. Работы проведут по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Здание площадью 3,7 тыс. кв. м на Кольцовской улице построили в 1957 году. Специалисты обновят его кровлю, фасад, инженерные сети, сантехническое оборудование, а также системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

«Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования», — пояснил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.