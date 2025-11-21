Жители Уфы жалуются на сбой в работе мобильного интернета.

Жители башкирской столицы столкнулись с трудностями в работе мобильного интернета. Сегодня, 21 ноября, около 10 утра пользователи заметили, что произошел сбой, который продолжается до сих пор. Судя по данным сервиса DownDetector, в Уфе есть проблемы с доступом к региональным страницам. Пользователи подтверждают, что не загружаются отдельные сайты и приложения.