В Омской крепости установили инсталляцию в виде огромного воздушного шара

Главная локация Омска готовится к новогодним торжествам.

Источник: Комсомольская правда

Исторический центр Омска продолжает преображаться к Новому году. У Тобольских ворот Омской крепости смонтировали инсталляцию воздушного шара. Работы по монтажу главной городской елки также завершены.

В ближайшее время на территории Омской крепости развернется масштабное ледовое строительство. Основная горка будет выполнена в виде трамплина, вдохновленного архитектурой Омского музыкального театра. Для маленьких омичей возведут две дополнительные горки поменьше, украшенные изображением снегирей.

Аналогичные детские горки с снегирями появятся и у здания цирка. Подрядчик приступит к возведению ледовых конструкций, как только установятся стабильно низкие температуры и лед на водоемах достаточно промерзнет.

Фото: пресс-служба администрации Омска.

Торжественное открытие городской елки запланировано на 28 декабря в 13:00.

