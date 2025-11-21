Акция «Ледостав» стартовала на водоемах Новосибирской области

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области, на водоемах региона стартовала межведомственная профилактическая акция «Ледостав». Ее целью является предотвращение происшествий в период становления льда, который в настоящее время представляет серьезную угрозу для жизни. «В настоящее время температурные качели пока не позволяют льду окрепнуть на водоемах Новосибирской области», — отмечают в ведомстве.