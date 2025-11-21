Акция «Ледостав» стартовала на водоемах Новосибирской области

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области, на водоемах региона стартовала межведомственная профилактическая акция «Ледостав». Ее целью является предотвращение происшествий в период становления льда, который в настоящее время представляет серьезную угрозу для жизни. «В настоящее время температурные качели пока не позволяют льду окрепнуть на водоемах Новосибирской области», — отмечают в ведомстве.
С сегодняшнего дня усиленные группировки спасателей и других экстренных служб начали ежедневно патрулировать места возможного выхода людей на лед. Сотрудники МЧС России обращают особое внимание жителей региона на меры безопасности. «В особой категории риска — дети и любители зимней рыбалки: в этот период любимое хобби может стать рискованным для жизни делом», — подчеркивают в чрезвычайном ведомстве.
В период ледостава выход на водоемы категорически запрещен. Нарушение этого правила является административным правонарушением и предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере до 1000 рублей. Только за последнюю неделю на территории Новосибирской области за выход на неокрепший лед было составлено 30 соответствующих административных протоколов.