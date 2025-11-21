Новосибирские медики получили приказы о переходе на национальный мессенджер MAX

Медики новосибирских больнице получают официальные приказы и устные распоряжении перевести рабочие интернет-коммуникации и создать рабочие чаты в национальном мессенджере MAX. Общаться по работе в других мессенджерах запрещается с 21 ноября. Об этом Сиб.фм на условиях анонимности рассказали врачи Искитимской и Бердской городских больниц.