Новосибирские медики получили приказы о переходе на национальный мессенджер MAX

Медики новосибирских больнице получают официальные приказы и устные распоряжении перевести рабочие интернет-коммуникации и создать рабочие чаты в национальном мессенджере MAX. Общаться по работе в других мессенджерах запрещается с 21 ноября. Об этом Сиб.фм на условиях анонимности рассказали врачи Искитимской и Бердской городских больниц.
В Искитимской больнице сотрудников ознакомили с приказом главного врача Владимира Новикова (есть в распоряжении Сиб.фм).
«Приказываю сотрудникам исключить использование в служебной деятельности коммуникационных сервисов зарубежного производства (WhаtsApp*, Telegram, Viber, Microsoft for business, Skype). Использовать для этих целей национальный мессенджер MAX как средство многозвенного обмена сообщениями», — говорится в приказе главврача Новикова.
В Бердской больнице такого приказа пока не видели, но сообщили о схожих требования, поступивших в рабочие чаты и устно от руководства.
Накануне стало известно, что жителей Искитима обязали создать домовые чаты в мессенджере MAX до 1 декабря.
Сиб.фм направил запрос в Минздрав НСО. При получении ответа материал будет дополнен.
*WhatsАpр принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.