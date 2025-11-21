Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские медики получили приказы о переходе на национальный мессенджер MAX

Кого-то знакомят с официальными приказами главврача, другим пока настоятельно рекомендуют перевести рабочие коммуникации в отечественный мессенджер.

Источник: Сиб.фм

Медики новосибирских больнице получают официальные приказы и устные распоряжении перевести рабочие интернет-коммуникации и создать рабочие чаты в национальном мессенджере MAX. Общаться по работе в других мессенджерах запрещается с 21 ноября. Об этом Сиб.фм на условиях анонимности рассказали врачи Искитимской и Бердской городских больниц.

В Искитимской больнице сотрудников ознакомили с приказом главного врача Владимира Новикова (есть в распоряжении Сиб.фм).

«Приказываю сотрудникам исключить использование в служебной деятельности коммуникационных сервисов зарубежного производства (WhаtsApp*, Telegram, Viber, Microsoft for business, Skype). Использовать для этих целей национальный мессенджер MAX как средство многозвенного обмена сообщениями», — говорится в приказе главврача Новикова.

В Бердской больнице такого приказа пока не видели, но сообщили о схожих требования, поступивших в рабочие чаты и устно от руководства.

Накануне стало известно, что жителей Искитима обязали создать домовые чаты в мессенджере MAX до 1 декабря.

Сиб.фм направил запрос в Минздрав НСО. При получении ответа материал будет дополнен.

*WhatsАpр принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.