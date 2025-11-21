На юге Омска планируют разбить новый сквер

Мэрия выдвинула на общественное обсуждение проект планировки территории, расположенной близ трассы Челябинск — Новосибирск, в посёлке Карьер.
Речь идёт об участке, с юга ограниченном трассой, с севера — озером Солёным, а с запада и востока — дачными кооперативами. Здесь предлагается сохранить частный сектор и существующие общественные учреждения, а кроме того — выделить несколько кварталов земельных участков под строительство новых индивидуальных домов. Они появятся на юге, в районе остановки «Карьер» и между улицами Лесной и Гуртьевской дивизии.
А на севере посёлка, в районе озера, предлагается создать общественное пространство — сквер. Сейчас, судя по спутниковым снимкам, здесь расположена неблагоустроенная зелёная зона с редкими деревьями.
Напомним, что принятие проекта планировки не означает, что сквер начнут строить немедленно. Это скорее набор правил, по которым территория будет развиваться в дальнейшем.