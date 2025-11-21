На юге Омска планируют разбить новый сквер

Речь идёт об участке, с юга ограниченном трассой, с севера — озером Солёным, а с запада и востока — дачными кооперативами. Здесь предлагается сохранить частный сектор и существующие общественные учреждения, а кроме того — выделить несколько кварталов земельных участков под строительство новых индивидуальных домов. Они появятся на юге, в районе остановки «Карьер» и между улицами Лесной и Гуртьевской дивизии.