На юге Омска планируют разбить новый сквер

Кроме того, будут организованы земельные участки для новых частных домов.

Источник: Om1 Омск

Мэрия выдвинула на общественное обсуждение проект планировки территории, расположенной близ трассы Челябинск — Новосибирск, в посёлке Карьер.

Речь идёт об участке, с юга ограниченном трассой, с севера — озером Солёным, а с запада и востока — дачными кооперативами. Здесь предлагается сохранить частный сектор и существующие общественные учреждения, а кроме того — выделить несколько кварталов земельных участков под строительство новых индивидуальных домов. Они появятся на юге, в районе остановки «Карьер» и между улицами Лесной и Гуртьевской дивизии.

А на севере посёлка, в районе озера, предлагается создать общественное пространство — сквер. Сейчас, судя по спутниковым снимкам, здесь расположена неблагоустроенная зелёная зона с редкими деревьями.

Напомним, что принятие проекта планировки не означает, что сквер начнут строить немедленно. Это скорее набор правил, по которым территория будет развиваться в дальнейшем.