Ушла из жизни педагог-наставник Елена Сухорученко из Волгоградской области

В Волгоградской области не стало замечательного педагога и наставника Елены Сухорученко. Она ушла из жизни 17 ноября 2025 года в возрасте 54 лет. Более 30 лет своей жизни Елена Анатольевна посвятила педагогике, став опорой для многих поколений учеников, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на преподавательский коллектив Городищенской средней школы № 1.