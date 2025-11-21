Ушла из жизни педагог-наставник Елена Сухорученко из Волгоградской области

В Волгоградской области не стало замечательного педагога и наставника Елены Сухорученко. Она ушла из жизни 17 ноября 2025 года в возрасте 54 лет. Более 30 лет своей жизни Елена Анатольевна посвятила педагогике, став опорой для многих поколений учеников, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на преподавательский коллектив Городищенской средней школы № 1.
Елена Сухорученко родилась в хуторе Шебалино Октябрьского района. Ее профессиональный путь был неразрывно связан с Городищенской средней школой № 1. Сначала она преподавала русский язык и литературу, а более двадцати лет назад стала социальным педагогом, найдя свое истинное призвание.
Коллеги и ученики знали ее как одного из лучших специалистов района. Она уделяла особое внимание детям-сиротам и подросткам со сложным поведением, помогая им найти свой путь в жизни. Елена Анатольевна умела наладить контакт с каждым ребенком, сотрудничала с различными организациями, чтобы оказать школьникам всестороннюю помощь.
Ее многолетний и добросовестный труд был отмечен на самом высоком уровне, включая Почетную грамоту Министерства просвещения РФ и многочисленные благодарности от администрации Городищенского района.
Для родных и друзей Елена Анатольевна была любящей дочерью, женой, мамой, бабушкой и верным другом. Коллектив школы скорбит вместе с семьей.
Прощание началось 21 ноября в 10:00 в р.п. Городище по адресу: улица Победы, дом 3.