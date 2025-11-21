Ричмонд
Маркетолог из Новосибирска перевоплотится на сцене шоу

Олеся Юденцева представит Сибирь в проекте перевоплощений, где участники превращаются в мировых знаменитостей.

Источник: Телеканал ТНТ

В новом выпуске шоу «Ярче звезд» (16+), который покажут на ТНТ 22 ноября в 21:00, примет участие 26-летняя новосибирка Олеся Юденцева. Девушка работает маркетологом в IT-компании, а в свободное время увлекается кулинарией и выпечкой тортов для близких.

Как рассказала Олеся, мечта оказаться на сцене популярного проекта появилась у нее после посещения съемок первого сезона в качестве зрителя.

«Меня поразили масштабы и красота шоу, и я сразу захотела когда-нибудь выступить здесь самой. Увидев объявление о кастинге в третий сезон, сразу отправила заявку», — поделилась сибирячка.

Подготовка к участию заняла около месяца — Олеся изучала манеры и движения звезды, разучивала репертуар. Дополнительные репетиции с педагогами проекта прошли уже в Москве.

«Самым сложным оказалось освоить искусство пародии, с которым я раньше не сталкивалась», — призналась участница.

Особые впечатления у новосибирки оставила дружеская атмосфера за кулисами. «Мы очень сблизились с другими участницами, постоянно поддерживали друг друга и продолжаем общаться даже после съемок», — отметила Олеся.

Девушка призналась, что держала свое участие в проекте в секрете от большинства друзей и знакомых. «Знали только самые близкие. Теперь с нетерпением жду эфира, чтобы наконец разделить эту радость со всеми», — добавила она.

Выступление Олеси оценят Марина Кравец, Алексей Чумаков, Иван Абрамов и Дарья Блохина. Ведущим шоу традиционно выступит Тимур Родригез.