Глава Ростовской области рассказал о борьбе с нелегальными возчиками мусора

Жителям Дона следует сообщать о «серых возчиках» в минприроды региона. Штрафы за несоблюдение требований по вывозу отходов для граждан составляют до 50 тысяч рублей, для бизнеса — до 250 тысяч рублей. При повторном нарушении могут изъять транспорт.