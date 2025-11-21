Глава Ростовской области рассказал о борьбе с нелегальными возчиками мусора

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь вновь отметил важность борьбы с незаконными перевозчиками мусора, сбрасывающими отходы где попало.
— Их бизнес построен на жадности и безответственности. Такому беспределу мы объявили системную войну. С марта 2025 года по моему поручению контроль был усилен. Специалисты минприроды вместе с правоохранителями проводят регулярные рейды, — рассказал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
К этому моменту в отношении нарушителей составили уже 177 протоколов, а общая сумма штрафов превысила 1 млн рублей.
— Количество нарушений снижается. Значит, тактика работает. Будем продолжать рейды. Ростовская область — не свалка. Мы не дадим превратить наш регион в полигон для недобросовестного бизнеса, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Жителям Дона следует сообщать о «серых возчиках» в минприроды региона. Штрафы за несоблюдение требований по вывозу отходов для граждан составляют до 50 тысяч рублей, для бизнеса — до 250 тысяч рублей. При повторном нарушении могут изъять транспорт.
