В Новосибирске открылись мобильные пункты вакцинации животных от бешенства

В Новосибирске открылись мобильные пункты вакцинации домашних животных против бешенства. Меры связаны с карантином в районе, где обнаружена больная лиса. Об этом сообщает Управление ветеринарии региона.
Вакцинация обязательна для всех собак и кошек, не привитых в последние 6 месяцев. Прививки бесплатные.
График работы пунктов:
ул. Виктора Уса, 11/1 — 21, 22 и 26 ноября.
ул. Петухова, 28 — 23, 24 и 25 ноября.
ул. Паласса, 2/1 — 27, 28 и 29 ноября.
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 61 — 30 ноября, 1 и 2 декабря.
Ветеринары рекомендуют прививать питомцев ежегодно.