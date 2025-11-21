Ричмонд
В Новосибирске открылись мобильные пункты вакцинации животных от бешенства

Вакцинация обязательна для всех собак и кошек, не привитых в последние 6 месяцев. Прививки бесплатные.

Источник: Freepik

В Новосибирске открылись мобильные пункты вакцинации домашних животных против бешенства. Меры связаны с карантином в районе, где обнаружена больная лиса. Об этом сообщает Управление ветеринарии региона.

Вакцинация обязательна для всех собак и кошек, не привитых в последние 6 месяцев. Прививки бесплатные.

График работы пунктов:

ул. Виктора Уса, 11/1 — 21, 22 и 26 ноября.

ул. Петухова, 28 — 23, 24 и 25 ноября.

ул. Паласса, 2/1 — 27, 28 и 29 ноября.

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 61 — 30 ноября, 1 и 2 декабря.

Ветеринары рекомендуют прививать питомцев ежегодно.