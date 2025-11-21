Православные верующие Урала празднуют день архангела Михаила

«Было время, когда мне самому не верилось, что руины храма вновь могут стать красивым, посещаемым Домом Божиим. Прошло совсем немного времени, и теперь у жителей Новоипатово нет даже тени удивления. Храм стал не таким, как был до революции — он стал лучше. Храм наполнил жизнью село, дал новый импульс к развитию. Можно было бы на этом остановиться, но это стало лишь точкой начала новый проектов», — отметил Владыка.