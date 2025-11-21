Ричмонд
Православные верующие Урала празднуют день архангела Михаила

Уральская земля встречает день Архистратига Михаила — одного из наиболее почитаемых архангелов. Именно он считается предводителем божественного войска и тем, кто изгнал с Небес Люцифера и явился в виде огненного столпа израильскому народу во время исхода из Египта.

Источник: Аргументы и факты

Главная служба сегодня прошла в небольшом селе Новоипатово, где силами местных жителей и при поддержке Фонда святой Екатерины из руин был поднят старинный храм Архангела Михаила, разрушенный в советское время. Ровно год назад Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил чин освящения возрожденной святыни. Теперь здесь ранним утром собрались верующие со всей Свердловской области.

«Было время, когда мне самому не верилось, что руины храма вновь могут стать красивым, посещаемым Домом Божиим. Прошло совсем немного времени, и теперь у жителей Новоипатово нет даже тени удивления. Храм стал не таким, как был до революции — он стал лучше. Храм наполнил жизнью село, дал новый импульс к развитию. Можно было бы на этом остановиться, но это стало лишь точкой начала новый проектов», — отметил Владыка.

А в Екатеринбурге идут работы по подготовке к открытию скульптуры Архангела Михаила. Один из крупнейших в России православных памятников станет подарком городу от Русской медной компании.