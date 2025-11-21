Робот-уборщик появился в нижегородском аэропорту имени Чкалова

Роботизированный сотрудник поддерживает чистоту в здании авиаузла. По словам представителей аэропорта, необычный работник стал настоящей звездой среди пассажиров и сотрудников. Имя для робота пока не выбрали, но в ближайшее время оно у него обязательно появится.