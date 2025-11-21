Ричмонд
Робот-уборщик появился в нижегородском аэропорту имени Чкалова

Имя для нового сотрудника пока не придумали.

Источник: аэропорт имени В.П. Чкалова

В нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова проводят испытания нового помощника — робота-уборщика. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Роботизированный сотрудник поддерживает чистоту в здании авиаузла. По словам представителей аэропорта, необычный работник стал настоящей звездой среди пассажиров и сотрудников. Имя для робота пока не выбрали, но в ближайшее время оно у него обязательно появится.

Ранее мы писали, что нижегородский аэропорт начал работать по осенне-зимнему расписанию с конца октября.