Робот-уборщик появился в нижегородском аэропорту имени Чкалова

В нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова проводят испытания нового помощника — робота-уборщика. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Роботизированный сотрудник поддерживает чистоту в здании авиаузла. По словам представителей аэропорта, необычный работник стал настоящей звездой среди пассажиров и сотрудников. Имя для робота пока не выбрали, но в ближайшее время оно у него обязательно появится.
