Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Натуральные продукты от местных производителей можно купить в столице Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В предстоящие выходные дни, 22 и 23 ноября, уфимцы смогут посетить традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщили в городской администрации, здесь можно будет приобрести экологически чистые и свежие продукты, произведенные местными фермерами и сельхозпредприятиями.

В субботу торговые площадки развернутся на нескольких участках: на отрезке улицы Правды между Ухтомского и Новороссийской, в районе пересечения Интернациональной с Машиностроителей, на стыке улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, а также на двух площадках по улице Рабкоров возле Дворца спорта.

В воскресенье ярмарки продолжат свою работу на всех указанных площадках, кроме расположенных в Дёмском районе города.

По Башкирии сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 21 по 23 ноября. В течение этих трех дней в 33 муниципальных образованиях республики будет организовано 54 площадки для торговли местной продукцией.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.