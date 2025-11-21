В Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В предстоящие выходные дни, 22 и 23 ноября, уфимцы смогут посетить традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщили в городской администрации, здесь можно будет приобрести экологически чистые и свежие продукты, произведенные местными фермерами и сельхозпредприятиями.
В субботу торговые площадки развернутся на нескольких участках: на отрезке улицы Правды между Ухтомского и Новороссийской, в районе пересечения Интернациональной с Машиностроителей, на стыке улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, а также на двух площадках по улице Рабкоров возле Дворца спорта.
В воскресенье ярмарки продолжат свою работу на всех указанных площадках, кроме расположенных в Дёмском районе города.
По Башкирии сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 21 по 23 ноября. В течение этих трех дней в 33 муниципальных образованиях республики будет организовано 54 площадки для торговли местной продукцией.
