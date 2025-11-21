В Ростове разбирают понтонный мост на остров Зеленый

В Ростове-на-Дону начали демонтировать понтонный мост в районе улицы 29-я Линия, ведущий на остров Зеленый. Работы проводятся ежегодно, чтобы сохранить конструкцию в безопасном состоянии. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации города.
Подрядная организация уже приступила к разборке. После демонтажа мост пройдет ремонт и профилактику — это необходимо для его надежной работы в 2026 году. Все этапы запланированы заранее, чтобы к 1 мая следующего года переправу восстановили.