«Звезды под капельницей»: хай-концепт хороший, но содержимое под вопросом

С алкоголиками так же. Формат рехаба вообще модный и новый для нас. У нас раньше как было? Психбольница, где снимали делирий и прокапывали, и «зашиться», то есть ко всяким магам ходить, колдунам, шептуньям. Признаюсь, у меня был муж-алкоголик. Но вы не думайте, нет, он был интеллигентным. Художник! Я его водила «зашиваться». Там бы такой крепкий дядька, по виду десантник, который махал над мужем огромным грязным ножом, будто им разделывали мясо. Помогало хорошо, но не очень ​​— в конце концов муж мой бывший спился, а я встретила изрядно постаревшего кодировщика и спросила, как же его чудо работало, ведь долго не пил потом пациент. «Я им говорил, что если запьют, то лично тем ножом и зарежу». Вот это я понимаю, кодировка!