В городе Людиново Калужской области завершают обустройство набережной

На прежние места уже вернули отреставрированные скульптуры львов.

Финальный этап благоустройства набережной стартовал в городе Людиново в Калужской области. Работы на территории общественного пространства проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Людиновского района.

В ходе благоустройства специалисты установили лавки и урны, вернули на прежние места отреставрированные скульптуры львов. Также там обновили пирс.

Специалистам осталось завершить работы на смотровой площадке, прилегающей к ней территории и установить фонари. Отмечается, что муниципалитет строго контролирует качество выполненных работ и следит за исправлением недочетов. Среди них — замена треснувшей плитки, заделка пустот вокруг опор светильников и уборка строительного мусора.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.