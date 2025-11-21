В городе Людиново Калужской области завершают обустройство набережной

Финальный этап благоустройства набережной стартовал в городе Людиново в Калужской области. Работы на территории общественного пространства проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Людиновского района.
В ходе благоустройства специалисты установили лавки и урны, вернули на прежние места отреставрированные скульптуры львов. Также там обновили пирс.
Специалистам осталось завершить работы на смотровой площадке, прилегающей к ней территории и установить фонари. Отмечается, что муниципалитет строго контролирует качество выполненных работ и следит за исправлением недочетов. Среди них — замена треснувшей плитки, заделка пустот вокруг опор светильников и уборка строительного мусора.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.