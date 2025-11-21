Создана программа для ранней диагностики возрастных изменений позвоночника

«Исследования показали, что процесс “уплощения” позвонков начинается уже в молодом возрасте и имеет четкую временную динамику. В группе 22−35 лет эти изменения только формируются, но к 36−60 годам мы уже фиксируем уменьшение высоты на 4−5% при расширении на 2−3%. Наиболее выраженные структурные преобразования происходят после 60 лет: позвонки становятся на 7−11% ниже при увеличении ширины на 7−12%. Особенно показателен пример с 12-м грудным позвонком: у женщин его поперечный размер увеличивается на 11,9%, тогда как у мужчин — лишь на 7%», — рассказал доцент кафедры анатомии ПГМУ, доктор медицинских наук, врач-невролог Анатолий Баландин.