Владивостокцы просят мэрию разобраться с самоуправством управляющей компании

Новое место расположения мусорных контейнеров — край проезжей части дороги, ведущей к дому на Русской, 89. Управляющая организация предъявить документы на согласование переноса площадки не смогла, ссылаясь на некое заявление группы жильцов, но жильцы, против такого переноса, так как новая площадка для накопления ТБО, занимая часть проезда, мешает движению как личного транспорта жильцов, так и мусоровоза, а также транспорта экстренных служб.
Кроме того, весь мусор будет сдуваться ветром на детскую площадку, расположенную в непосредственной близости к мусорным контейнерам, и на нижний участок проезда, так как контейнеры устанавливают на подъёме с перепадом высот более пяти метров.
«Весь мусор и помои будут течь на дорогу, антисанитария и грязь обеспечены», — ожидают жильцы. О проблеме граждане пишут в telegram-чат главы города.
Ранее о несанкционированном переносе контейнерной площадки под мусор заявляли жильцы дома № 26 по улице Магнитогорской. Площадка расположена так, что её переполненность начинает мешать проезду транспортных средств. Местные жители утверждают, что в такой «мусорной ловушке» оказалась машина скорой медицинской помощи. Пока бригада убирала крупногабаритные отходы, пациент якобы скончался.