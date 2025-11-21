Владивостокцы просят мэрию разобраться с самоуправством управляющей компании

Новое место расположения мусорных контейнеров — край проезжей части дороги, ведущей к дому на Русской, 89. Управляющая организация предъявить документы на согласование переноса площадки не смогла, ссылаясь на некое заявление группы жильцов, но жильцы, против такого переноса, так как новая площадка для накопления ТБО, занимая часть проезда, мешает движению как личного транспорта жильцов, так и мусоровоза, а также транспорта экстренных служб.