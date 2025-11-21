Ричмонд
Новосибирцы вновь могут отправлять посылки в США

«Почта России» в Новосибирске вновь начала прием международных отправлений в Соединенные Штаты Америки.

Источник: Freepik

Теперь клиенты могут отправлять корреспонденцию в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец». Эта мера была принята после временной приостановки почтового экспорта, связанной с отменой беспошлинного режима, сообщает VN.ru.

Согласно новым правилам, в США можно отправлять подарки и коммерческие образцы стоимостью до 100 долларов, а также документы, не содержащие товарных вложений. Важно отметить, что правильное указание категории отправления имеет критическое значение: в случае несоответствия содержимого заявленной категории, авиаперевозчик или таможенная служба США может отказать в доставке.

Чтобы успеть доставить подарки к новогодним праздникам, «Почта России» рекомендует отправлять посылки до 8 декабря 2025 года.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске открыли специальные ящики для писем Деду Морозу.