Новосибирцы вновь могут отправлять посылки в США

Теперь клиенты могут отправлять корреспонденцию в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец». Эта мера была принята после временной приостановки почтового экспорта, связанной с отменой беспошлинного режима, сообщает VN.ru.
Согласно новым правилам, в США можно отправлять подарки и коммерческие образцы стоимостью до 100 долларов, а также документы, не содержащие товарных вложений. Важно отметить, что правильное указание категории отправления имеет критическое значение: в случае несоответствия содержимого заявленной категории, авиаперевозчик или таможенная служба США может отказать в доставке.
Чтобы успеть доставить подарки к новогодним праздникам, «Почта России» рекомендует отправлять посылки до 8 декабря 2025 года.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске открыли специальные ящики для писем Деду Морозу.