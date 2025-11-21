Новосибирцы вновь могут отправлять посылки в США

Согласно новым правилам, в США можно отправлять подарки и коммерческие образцы стоимостью до 100 долларов, а также документы, не содержащие товарных вложений. Важно отметить, что правильное указание категории отправления имеет критическое значение: в случае несоответствия содержимого заявленной категории, авиаперевозчик или таможенная служба США может отказать в доставке.