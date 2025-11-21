В Бресте школьник случайно прострелил себе палец пистолетом с маркетплейса. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В учреждение здравоохранения с травмой пальца обратился подросток 2010 года рождения. Школьник рассказал, что повреждение он получил случайно, выстрелив себе в палец. В момент проверки по месту жительства, сотрудники милиции нашли и изъяли пистолет.
Во время исследования специалист установил, что исследуемый пневматический газобаллонный пистолет был изготовлен заводским способом, он пригоден для стрельбы.
«Как пояснили родители подростка, данный пистолет они купили на маркетплейсе и подарили сыну. О том, что им можно причинить повреждения, не предполагали», — сообщили в ГКСЭ.
