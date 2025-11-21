Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бресте школьник случайно прострелил себе палец пистолетом с маркетплейса

В Бресте несовершеннолетний прострелил себе палец пистолетом, купленным на маркетплейсе.

Источник: Комсомольская правда

В Бресте школьник случайно прострелил себе палец пистолетом с маркетплейса. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В учреждение здравоохранения с травмой пальца обратился подросток 2010 года рождения. Школьник рассказал, что повреждение он получил случайно, выстрелив себе в палец. В момент проверки по месту жительства, сотрудники милиции нашли и изъяли пистолет.

Во время исследования специалист установил, что исследуемый пневматический газобаллонный пистолет был изготовлен заводским способом, он пригоден для стрельбы.

«Как пояснили родители подростка, данный пистолет они купили на маркетплейсе и подарили сыну. О том, что им можно причинить повреждения, не предполагали», — сообщили в ГКСЭ.

Ранее мы писали, что белорус сделал ДНК-экспертизу на отцовство и перестал быть многодетным: «Во время ссоры женщина сказала, что он не является отцом четверых детей».

Тем временем в Беларуси подходы планируют изменить к тем, кто не платит за коммуналку.

А еще судья назвала белорусам случаи, когда при разводе имущество поделят не поровну.