Еще одного енота обнаружили в заповеднике в Воронежской области

Напомним, что в прошлом эти млекопитающие в дикой природе нашего региона не встречались. Дело в том, что еноты — более теплолюбивы, поэтому, в основном, обитают на Кавказе и в Краснодарском крае. Однако, вероятно, потепление климата могло расширить ареал животных.



Чтобы выяснить численность мигрантов, в Хоперском заповеднике установили на дерево специальную кормушку, которую не смогли бы достать, например, енотовидные собаки. Кадры с фотоловушки показали, что специалисты старались не зря. В объектив камеры попали енот-самка и ее подросший детеныш. Однако не исключено, что енотов может быть и больше.



«Следы енота отмечаются в разных местах, но пока это укладывается в территорию одного семейного участка. Так же еноты приходили на близлежащий кордон в поисках еды. А может, когда окончательно похолодает, они там и улягутся поспать до весны», — рассказали в Хоперском заповеднике.