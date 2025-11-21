Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще одного енота обнаружили в заповеднике в Воронежской области

Ранее в Новохоперском районе впервые запечатлели енота-полоскуна. Однако оказалось, что он появился в Хоперском заповеднике не один.

Источник: Хоперский заповедник

Напомним, что в прошлом эти млекопитающие в дикой природе нашего региона не встречались. Дело в том, что еноты — более теплолюбивы, поэтому, в основном, обитают на Кавказе и в Краснодарском крае. Однако, вероятно, потепление климата могло расширить ареал животных.

Чтобы выяснить численность мигрантов, в Хоперском заповеднике установили на дерево специальную кормушку, которую не смогли бы достать, например, енотовидные собаки. Кадры с фотоловушки показали, что специалисты старались не зря. В объектив камеры попали енот-самка и ее подросший детеныш. Однако не исключено, что енотов может быть и больше.

«Следы енота отмечаются в разных местах, но пока это укладывается в территорию одного семейного участка. Так же еноты приходили на близлежащий кордон в поисках еды. А может, когда окончательно похолодает, они там и улягутся поспать до весны», — рассказали в Хоперском заповеднике.