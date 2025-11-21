Ричмонд
В селе Мильково на Камчатке открылась модельная библиотека

Помимо книг, для нее закупили видеотехнику и 3D-принтер.

Центральную детскую библиотеку села Мильково в Камчатском крае переоборудовали по модельному стандарту по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.

Модельная библиотека станет культурным центром села и соседних населенных пунктов. Для посетителей закупили фото- и видеотехнику, а также все необходимое для монтажа. Благодаря этому теперь дети и взрослые смогут снимать мини-фильмы. Еще был приобретен 3D-принтер и интерактивный комплекс «Родная страна».

В ходе модернизации закупили свыше 1200 изданий различной тематики, ориентированной на интересы подрастающего поколения. Фонд библиотеки пополнился классическими произведениями разных авторов и эпох. Особое внимание уделили книгам об истории и природе родного края, а также сказкам коренных народов полуострова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

