В «Москвариуме» поселился аксолотль черно-золотого окраса

В «Москвариуме» напомнили, что аксолотль — это уникальный вид саламандр, личинка земноводного, которая может прожить в этом состоянии всю жизнь, при этом достигает половой зрелости и может размножаться. Сегодня их количество в природе активно сокращается, и сохранить вид удается благодаря программам по сохранению биоразнообразия.