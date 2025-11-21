В «Москвариуме» поселился аксолотль черно-золотого окраса

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Аксолотль черно-золотого окраса поселился в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
«В Москвариуме появился новый обитатель: аксолотль черно-золотого окраса. Нового обитателя можно увидеть в экспозиции центра океанографии и морской биологии “Москвариум”. Черно-золотой окрас аксолотля характерен для дикой природы: так проще маскироваться во время охоты и прятаться от потенциальных врагов. В соседний аквариум переехал любимец посетителей — аксолотль розового окраса», — рассказали в пресс-службе.
В «Москвариуме» напомнили, что аксолотль — это уникальный вид саламандр, личинка земноводного, которая может прожить в этом состоянии всю жизнь, при этом достигает половой зрелости и может размножаться. Сегодня их количество в природе активно сокращается, и сохранить вид удается благодаря программам по сохранению биоразнообразия.
«Этих необычных животных сложно спутать с другими земноводными благодаря жабрам. Они представляют собой длинные пушистые отростки по бокам головы, которые делают аксолотлей похожими на водных дракончиков. Свои жабры аксолотль может прижимать к голове и отряхивать. В то же время постоянная “улыбка” аксолотля — всего лишь особенность строения, эти забавные земноводные — прирожденные охотники», — добавили в пресс-службе.
Там уточнили, что питаются эти земноводные мелкими беспозвоночными, рыбами, улитками и ракообразными. При этом добычу они не кусают и не пережевывают, а перетирают зубами и нёбом.
«Милая внешность аксолотля неизменно привлекает внимание наших посетителей. А еще эти земноводные славятся своими способностями к регенерации: могут отрастить обратно потерянный хвост, конечности, жабры и даже внутренние органы. Это сделало аксолотлей популярными еще и среди ученых», — поделилась заместитель генерального директора, глава биологического департамента «Москвариума» Ирина Мейнцер, чьи слова приводят в пресс-службе.
В пресс-службе подчеркнули, что аксолотли могут вырастать довольно крупными — до 30 сантиметров. Но содержать их непросто: нужно соблюдать множество специфических условий, в том числе правильное освещение и температуру воды.