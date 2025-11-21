Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непроглядный туман накрыл дома и улицы в Ростовской области

Волны неподвижного тумана удивили жителей Дона.

Источник: Комсомольская правда

Туман, накрывший Ростовскую область утром 21 ноября, сохранился до полудня. Развеется ли почти непроглядная завеса во второй половине дня, неизвестно.

Сейчас казусы ноябрьской погоды активно обсуждают интернет-пользователи. Люди делятся фотографиями в соцсетях и утверждают, что улицы стали по-настоящему таинственными и загадочными. Дома, дороги, водоемы оказались буквально окутаны волнами неподвижного тумана. Многим такая картина пришлась по душе.

К слову, подобная красота также может быть опасна. Ранее сотрудники Госавтоинспекции попросили всех водителей быть очень внимательными и осторожными. По прогнозу синоптиков, такая погода возможна также в течение предстоящей ночи и утром в субботу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.