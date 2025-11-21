Ричмонд
В музеях и театрах Петербурга зафиксировали рекордный наплыв посетителей: причина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября, ФедералПресс. Ажиотажный спрос на культурные события бьет все рекорды, заставляя людей часами ждать у дверей музеев и театров в Северной столице. Высокие цены на билеты не меняют ситуацию.

«С одной стороны, в Петербурге за последние годы заметно увеличился поток туристов из России. С другой — музей сознательно и последовательно проводит определённую выставочную политику», — пишут СМИ со ссылкой на экспертов.

Однако мало привлечь внимание. Пропускная способность исторических зданий ограничена, что и приводит к очередям. Музеи ищут решения, увеличивая часы работы, но универсального ответа на вопрос, как принять всех комфортно, пока нет, уточняет издание «Деловой Петербург».

В театрах аншлаги стали рядовым явлением, а цены на билеты на некоторые премьеры достигают 25 тысяч рублей. Эксперты предполагают, что ключевая причина — запрос на «побег от реальности». Театр позволяет получить пару часов забвения, отстраниться от новостей, социального стресса и ощущения катастрофы.