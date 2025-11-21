Ричмонд
Ростовские полицейские провели рейды по увеселительным заведениям

Силовики нагрянули с проверкой в места досуга ростовчан.

Источник: ГУ МВД России по Ростовской области

Донские полицейские провели профилактиечские рейды по южной столице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Силовики проверили 250 человек, также при поддержке сотрудников ГИБДД было досмотрено около 40 автомобилей. В результате полицейские выявили восемь административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

«Мероприятие направлено на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, выявление и пресечение правонарушений, а также соблюдение миграционного законодательства», — уточнили в ведомстве.

Также в ходе проведения рейда полицейские рассказали ростовчанам как не стать жертвами преступлений в сети Интернет.

Ранее сообщалось, что спасатели Ростовской области за сутки потушили 8 пожаров.