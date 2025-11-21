С омского предпринимателя взыскали 2,6 миллиона за незаконное использование земли

Суд обязал предпринимателя из Омска выплатить 2 624 000 рублей в пользу городской администрации за незаконное использование земельного участка. Об этом в пятницу, 21 ноября 2025 года, сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области.
Участок расположен на улице Лесоперевалка в Омске. По данным надзорных органов, предприниматель разместил на нём целый комплекс недвижимости без каких-либо правовых оснований: трёхэтажное административное здание, в котором работают магазин сети универмагов и зоотоваров, а также производственные цеха — металлоконструкций, механический, сварочный, электроцех и прачечную. Кроме того, на территории функционируют гараж, складские помещения, контрольно-пропускной пункт, козловой кран, экскаватор-перегружатель, автомобильные весы и площадка для складирования металлолома.
Ни один из этих объектов не зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости, а сам земельный участок никогда не передавался в аренду. Департамент имущественных отношений администрации Омска выявил нарушение в ходе контрольных мероприятий и подал иск о взыскании неосновательного обогащения.
Суд частично удовлетворил требования и постановил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное пользование землёй, включая проценты. После вступления решения в законную силу должник не выполнил обязательства добровольно, и исполнительный документ передали судебным приставам Октябрьского округа Омска.
Как уточнили в ФССП, после личного общения с приставами предприниматель погасил задолженность в полном объеме.
